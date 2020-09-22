Экс-генпрокурор Украины требует допроса Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал в украинскую Национальную полицию ходатайство о допросе кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом он рассказал агентству «Украинские новости».

Шокин заявил, что просит полицию направить в США международное поручение о допросе Байдена по делу о вмешательстве в его деятельность на посту генпрокурора. При этом он подчеркивает, что не имеет цели вмешиваться в выборы американского президента.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач передал правоохранителям записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. На записях якобы Байден предлагает Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

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