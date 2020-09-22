Кремль отреагировал на угрозу американских санкций из-за Навального

Соединенные Штаты страдают «санкционной зависимостью», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Майка Помпео о возможных санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается в целом такой санкционной зависимости США – это уже по-другому трудно назвать – она всем странам мира хорошо известна и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», – заявил пресс-секретарь.

При этом Песков отметил, что «отставит удовольствие» комментировать заявление Помпео официальному представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Ранее госсекретарь США заявил, что при наличии достаточных оснований, американская сторона готова «резко» отреагировать на инцидент с Навальным.

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