Тихановская договорилась с ЕС о пакете финансовой помощи для Белоруссии

Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом о крупном пакете финансовой помощи для республики после транзита власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», — сообщили в пресс-службе.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза $4 млрд после отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко.

Тихановская 22 сентября завершила свой визит в Брюссель, где встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции в республике 14 августа. Совет намерен способствовать транзиту власти в стране и вести переговоры со сторонниками действующего лидера Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

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