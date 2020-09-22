Венесуэла назвала агрессией новые санкции США против Мадуро
Каракас назвал агрессией новые санкции Соединенных Штатов против венесуэльского президента Николаса Мадуро, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Венесуэлы.
21 сентября США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США Майка Помпео, «почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН».
«Венесуэла отвергает и осуждает перед международным сообществом новую агрессию со стороны правительства США, которое объявило без каких-либо оснований односторонние санкции против ... Мадуро в рамках непрерывной кампании агрессии против Ирана, Венесуэлы и против всей многосторонней системы ООН», — заявила венесуэльская сторона.
В диппредставительстве отметили, что Каракас неизменно привержен ООН, а также, что Вашингтон не может помешать стране выстраивать торговые и экономические отношения с Ираном.
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