Трамп сообщил, что его речь для ГА ООН станет сильным сигналом Китаю

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его выступление 22 сентября для Генеральной Ассамблеи ООН станет сильным сигналом для КНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы увидите это завтра», — сказал президент.

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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