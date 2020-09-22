Трамп сообщил, что его речь для ГА ООН станет сильным сигналом Китаю
Бернст Ю.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его выступление 22 сентября для Генеральной Ассамблеи ООН станет сильным сигналом для КНР. Об этом сообщает ТАСС.
«Вы увидите это завтра», — сказал президент.
Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.
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