Абхазия хочет купить у России 20 тысяч доз вакцины от COVID-19

Власти Абхазии направили в Москву запрос о покупке 20 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия.

«Мы отправили пока устный запрос в РФ на приобретение вакцины от коронавируса, потому что еще не завершен третий этап испытания вакцины, а поэтому она пока широко не применяется в России», — заявил Цахнакия.

Он подчеркнул, что Абхазия рассчитывает закупить около 15-20 тыс. доз «Спутник V». Граждане республики смогут привиться ею по собственному желанию.

Всего в Абхазии с начала пандемии было зафиксировано 939 случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали семь человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

— Узбекистан заинтересовался совместными испытаниями вакцины РФ от COVID-19

— Посол Шри-Ланки захотел привиться российской вакциной от COVID-19