Кравчук назвал постановление о местных выборах несоответствующим Минским соглашениям
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что постановление украинского парламента о местных выборах в 2020 году содержит несоответствия Минским соглашениям.
В интервью «Стране.ua» он ответил на вопрос о том, действительно ли Киев не желает идти на выполнение политической части Минских соглашений, так как постановление отчасти противоречит минским договоренностям. Кравчук рассказал, что он уже обратился к парламенту с письмом, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о соответствии постановления Рады о проведении местных выборов Минским соглашениям.
«Это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы. По тому что изучал лично я, скажу, что да, в этом постановлении есть несоответствия», — признался он.
При этом политик отказался прогнозировать, как поступит Рада в конечном итоге.
Стоит отметить, что Кравчук также является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры по Донбассу в рамках минского процесса.
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