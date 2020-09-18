США и ЕС могут на следующей неделе объявить о санкциях против Белоруссии
США и ЕС могут на следующей неделе сделать совместное заявление о новых санкциях против Белоруссии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
«Наше намерение заключается в том, чтобы сделать скоординированное заявление (...) в начале или середине следующей недели», — сказал он.
Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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