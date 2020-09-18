США и ЕС могут на следующей неделе объявить о санкциях против Белоруссии

США и ЕС могут на следующей неделе сделать совместное заявление о новых санкциях против Белоруссии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Наше намерение заключается в том, чтобы сделать скоординированное заявление (...) в начале или середине следующей недели», — сказал он.

Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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