ОЗХО пока не сделала выводы по Навальному

Расследование Организации по запрещению химического оружия по ситуации с Алексеем Навальным все еще продолжается, результатов пока нет. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, пишет РИА «Новости».

«По нашим данным, исследование в ОЗХО продолжается. Результаты нам еще не поступили. Такое актуальное положение дел», — заявила Адебар.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров высказался об отказе Германии сотрудничать по Навальному

— Кремль прокомментировал версию, что за ситуацией с Навальным стоит Запад

— В Кремле оценили версию о следах «Новичка» на бутылке, из которой пил Навальный