Глава МИД Украины счел обидными заявления Лаврова
Елизавета Мележенкова
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слышать слова его российского коллеги Сергея Лаврова обидно, поскольку Киев делает все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Кроме того, он назвал заявления Лаврова о нежелании Украины выполнять Минские договоренности заезженной пластинкой.
«Все это мы слышим… с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе», — написал в своей публикации Кулеба.
Ранее Лавров заявил, что украинским властям «пора перестать морочить всем голову», придумывая поводы не выполнять обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе.
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