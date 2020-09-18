Глава МИД Украины счел обидными заявления Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слышать слова его российского коллеги Сергея Лаврова обидно, поскольку Киев делает все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, он назвал заявления Лаврова о нежелании Украины выполнять Минские договоренности заезженной пластинкой.

«Все это мы слышим… с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе», — написал в своей публикации Кулеба.

Ранее Лавров заявил, что украинским властям «пора перестать морочить всем голову», придумывая поводы не выполнять обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе.

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