Госграница Белоруссии усиленно охраняется пограничниками

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что пограничники Белоруссии охраняют государственную границу в усиленном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что меры на границе принимаются на основе обстановки, котора складывающейся на каждом конкретном направлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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