Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным
Депутаты Европарламента придумали и озвучили ответ на инцидент с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции Европарламента по отношениям с РФ.
Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер. В резолюции предлагается заморозить активы фигурантов расследований Навального. Также в тексте есть призыв ввести «обширный список санкционных мер в отношении России».
«Европарламент <...> настаивает, чтобы в ЕС <...> усилили действующие санкции», — отмечается в резолюции.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где он несколько дней пролежал в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным
— Евродепутаты призывают к бойкоту России из-за Навального
— Евросоюз отказался обсуждать с Россией Навального без посредничества ОЗХО