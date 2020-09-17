Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным

Депутаты Европарламента придумали и озвучили ответ на инцидент с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции Европарламента по отношениям с РФ.

Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер. В резолюции предлагается заморозить активы фигурантов расследований Навального. Также в тексте есть призыв ввести «обширный список санкционных мер в отношении России».

«Европарламент <...> настаивает, чтобы в ЕС <...> усилили действующие санкции», — отмечается в резолюции.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где он несколько дней пролежал в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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