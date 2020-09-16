Лукашенко «поставил точку» в обсуждении выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «поставил точку» в обсуждении президентских выборов, оспариваемых оппозицией, пишет «Интерфакс».

«Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что «настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни». По его словам, нужно сформировать единое понимание того, какой должна быть Белоруссия.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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