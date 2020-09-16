Эксперт оценил итоги ЕДГ для КПРФ

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян заявил «Газете.Ru», что КПРФ по общим итогам Единого дня голосования этого года показала провальный результат.

«Они выступили по-разному: в разных регионах показали разные результаты. Другое дело, что общий итог ЕДГ-2020 для коммунистической партии, как для, скажем так, партии №2 после «Единой России», если мы сморим на парламент, оказался провальным. Самая показательная история в Новосибирске, где они ухудшили результаты. И совсем уже книжная история — Ульяновск [где партия проиграла]», — отметил он.

По словам Кирьяна, причин несколько. Одна из них — «неоднородное и очень некачественное построение работы на уровне региональных отделений». «Есть проблема сменяемости, проблема новых кадров, проблемы качества работы по оформлению документов», — добавил политолог, отметив, что, «возможно, партия плохо готовилась к выборам».

«КПРФ не учла фактор новых партий, так называемых партий альтернативного выбора, я имею в виду и «За правду» и ту же «Родину», которая уже будь здоров [достаточно долго] существует, и партию «Пенсионеры за социальную справедливость» и другие. Почему-то было проигнорировано, что на левом фланге есть силы, которые могут отбирать голоса», — отметил специалист.

Он добавил, что лидер партии Геннадий Зюганов «обещал жаловаться в ЦИК, президенту». «Мне кажется, это не имеет особого смысла», — выразил свое мнение Кирьян.

Кирьян отметил еще причины, которые оказали влияние на общий результат. «Партия откровенно проспала текущую повестку. Партия немного пропустила историю со справедливостью, на которую очень высокий спрос, партия не работает с теми, у кого есть запрос, но нет представительства», — сказал политолог.

Он обратил внимание, что «в каждом регионе, если говорить про выборы в Заксобрания, это какие-то проценты голосов, но именно эти проценты собрали «За правду», та же «Родина», если взять Тамбов». «Грубо говоря, везде, где можно было выставиться и играть на уровне левой повестки, КПРФ оказалась не проактивной партией», — считает он.

Кирьян добавил, что «не знает, с чем это связано». «Возможно, действительно нужно ставить вопрос об обновлении федерального лидерства [партии]. Может быть, партия провалила подготовку — не нашла новых, молодых, сильных и интересных кандидатов, чтобы они могли заинтересовать избирателя. Партия вообще странно подготовилась организационно: у КПРФ на выборной кампании 2020 года было слишком много административных ошибок в оформлении документов для кандидатов, в соблюдении порядка выдвижения сдачи документов, в полноте документов», — отметил политолог.

Специалист также отметил, что в этот Единый день голосования «был четко сформулирован тезис о том, что недопустимо полагаться на административный ресурс и включать его». «Это прямой сигнал того, что и ЦИК и те или иные политтехнологи занимают нейтральную позицию [по отношению к партиям]. Да, есть выборная кампания, там используются все законные методы соперничества и конкуренции, а как только начинается день голосования, он выключаются», — заключил эксперт.