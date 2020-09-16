Глава СВР рассказал о подготовке белорусских активистов инструкторами США

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что американские инструкторы готовили активистов активистов в Польше, Литве и Украине для организации протестов в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», — сказал он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Если уйдет»: Тихановская дала Лукашенко гарантии безопасности

— Белорусская оппозиция представит «санкционный список Колесниковой»

— Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии