Глава СВР рассказал о подготовке белорусских активистов инструкторами США
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что американские инструкторы готовили активистов активистов в Польше, Литве и Украине для организации протестов в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», — сказал он.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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