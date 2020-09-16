Москва ждет визита главы дипломатии ЕС несмотря на ситуацию с Навальным

В России наедятся, что ситуация с Алексеем Навальным не послужит причиной отмены запланированного визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в РФ. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает «Интерфакс».

«Господин Боррель, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам политики безопасности, неоднократно уже подтверждал свои намерения посетить Москву, правда никогда не обозначал конкретные сроки. Надеемся, что нынешняя ситуация вокруг упомянутого так называемого дела Навального не помешает ему всё-таки определиться со сроками», — сказал Чижов.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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