Супруга Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа «Европейская солидарность» на выборах в Киевсовет. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что данное решение приняла конференция киевской городской организации партии. Во фракции обратили внимание на то, что Порошенко много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования. Кроме того, она является врачом-кардиологом и кандидатам медицинских наук.

На съезде партии кандидат затронула в своей речи приведение государственных строительных норм к стандартам европейских столиц.

«И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь», — сказала супруга экс-президента.

Она отметила, что настало время превратить Киев в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой, с современными учреждениями образования, культуры и медицины.

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