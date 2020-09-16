Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
Антон Демидов
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На посту премьер-министра Японии утвержден Ёсихидэ Суга. Трансляция процедуры голосования велась на сайте нижней палаты парламента.
Суга, который является новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии, получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента Японии.
Его кандидатуру поддержали 314 депутатов.
В ближайшие часы новый премьер должен объявить состав своего кабмина.