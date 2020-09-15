Трамп планировал операцию по убийству Асада
Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад планировал организовать операцию по убийству сирийского лидера Башара Асада, однако позже отказался от этой идеи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэттис (экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис — прим. «Газеты.ru») был против. Мэттис — крайне переоцененный генерал», — заявил Трамп.
Он добавил, что не жалеет об отказе от идеи убийства, так как гарантий успеха в реализации задуманного не существовало.
В 2018 году Дональд Трамп публично заявлял, что сообщения СМИ о планах властей США ликвидировать Башара Асада не соответствуют действительности.
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