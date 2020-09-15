Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики
Президент США Дональд Трамп предложил своему оппоненту от Демократической партии Джозефу Байдену сделать текст на наркотики, сообщает РИА «Новости».
«Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него», — заявил Трамп.
По его мнению, Байден внезапно стал гораздо увереннее выступать на предвыборных дебатах, что для него совсем не характерно.
«Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит. И такое делать нельзя», — отметил президент.
Каких-либо доказательств в пользу своей теории Трамп не привел.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Байден пообещал регулярно отчитываться о своем здоровье
— Байден обвинил Трампа в игнорировании проблем изменения климата