Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп предложил своему оппоненту от Демократической партии Джозефу Байдену сделать текст на наркотики, сообщает РИА «Новости».

«Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него», — заявил Трамп.

По его мнению, Байден внезапно стал гораздо увереннее выступать на предвыборных дебатах, что для него совсем не характерно.

«Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит. И такое делать нельзя», — отметил президент.

Каких-либо доказательств в пользу своей теории Трамп не привел.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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