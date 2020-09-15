ЕС определился с датой согласования санкций против властей Белоруссии
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что вопрос о введении персональных санкций в отношении представителей власти в Белоруссии будет вынесен на саммит ЕС 24-25 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы обсуждаем санкции по Белоруссии в рамках рабочей группы Совета ЕС с целью достичь компромисса к заседанию Европейского совета», — сказал он, выступая на сессии Европарламента.
Ранее сообщалось, что санкции будут утверждены на встрече глав МИД стран Евросоюза 21 сентября.
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