Володин рассказал, сколько депутатов переболели коронавирусом

К середине августа около 50 депутатов переболели коронавирусом, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет ТАСС.

«Месяц назад у нас информация была по всем депутатам, в том числе по итогам тестирования. Около 50 депутатов переболели, соответственно, являются носителями антител. Это много», — сказал Володин.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.

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