МИД: РФ настаивает на удовлетворении нового запроса генпрокуратуры в ФРГ по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва настаивает на удовлетворении нового запроса Генеральной прокуратуры РФ в Германии о правовой помощи по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил дипломат, российская сторона подтверждает, что 14 сентября Генпрокуратура России послала в Федеральное ведомство юстиции ФРГ дополнительный запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, которая касается лечения и обследования Навального немецкими медиками.

«Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса», — сказала Захарова.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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