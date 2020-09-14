Лавров: Запад в ситуации с Навальным перешел «все рамки разумного»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные партнеры «перешли все рамки разумного» в ситуации с блогером Алексеем Навальным. Такое мнение он выразил в интервью RTVI.

«Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют «признаться». Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите?» — сказал Лавров.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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