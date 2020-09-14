Лавров: Запад нашел бы другой повод для санкций, если бы не дело Навального

Страны Запада придумали бы другой повод для санкций против России, если бы не ситуация вокруг Алексея Навального, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

«Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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