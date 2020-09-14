Politico: Иран готовит заговор по убийству посла США в ЮАР

Иранское правительство готовит заговор по убийству посла США в Южно-Африканской республике Ланы Маркс. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с отчетом разведки Соединенных Штатов.

Отмечается, что Тегеран ищет способы отомстить американскому лидеру Дональду Трампу за убийство генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в январе текущего года.

Издание обращает внимание на то, что в случае успешного исхода заговора, отношения между США и Ираном могут значительно ухудшиться, в таком случае перед Трампом встанет вопрос — нанести ли ответный удар.

Известно, что официальные лица Соединенных Штатов были осведомлены об угрозе в отношении своего посла весной, однако в последние недели данная угроза стала более ощутимой. По словам представителя американского правительства, к заговору причастно посольство Ирана в Претории.

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