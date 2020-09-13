ЕС согласует санкции против белорусских властей 21 сентября

Министры иностранных дел стран-членов ЕС согласуют введение санкций против действующих властей Белоруссии на встрече 21 сентября. Об этом в интервью газете Financial Times заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, одним из основных вопросов на встрече станет включение в санкционный список президента республики Александра Лукашенко.

«Мы не признаем, что он выиграл выборы, и поэтому у него нет демократической легитимности», — заявил Боррель.

Ранее ЕС официально объявил о планах ввести санкции против белорусской элиты 28 августа за фальсификации на выборах и насилие над протестующими.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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