Палестина отозвала посла из Бахрейна после установления им отношений с Израилем
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Палестинский посол покинул Маналу после решения властей Бахрейна установить с Израилем дипломатические отношения, сообщает телеканал «Аль-Джазира».
По информации канала, аналогичные события произошли в ОАЭ — посол Палестины так же был отозван из Абу-Даби.
Ранее королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились установить дипломатические отношения. Церемония подписания соглашений намечена на 15 сентября в Белом доме.
Ряд стран Ближнего востока уже осудили решение Маналы.
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