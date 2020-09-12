Палестина отозвала посла из Бахрейна после установления им отношений с Израилем

Палестинский посол покинул Маналу после решения властей Бахрейна установить с Израилем дипломатические отношения, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

По информации канала, аналогичные события произошли в ОАЭ — посол Палестины так же был отозван из Абу-Даби.

Ранее королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились установить дипломатические отношения. Церемония подписания соглашений намечена на 15 сентября в Белом доме.

Ряд стран Ближнего востока уже осудили решение Маналы.

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