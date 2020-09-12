Активность избирателей на выборах 11 сентября выше, чем на голосовании по Конституции

По итогом первого дня досрочного голосования 11 сентября активность избирателей выше, чем во время общероссийского по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя координационного совета при Общественной палате РФ (ОП РФ) по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева.

«Перед этими выборами многие говорили, что явка будет меньше. Мы видим обратную ситуацию: уже сейчас, по итогам первого дня (досрочного) голосования, мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании», — заявил он.

Выборы разного уровня проходят 11, 12 и 13 сентября в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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