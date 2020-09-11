В МИД России назвали Минские соглашения «актуальными как никогда»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минские соглашения остаются «актуальными как никогда», документ легитимности не потерял, передает РИА «Новости».
Она отметила, что по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо придерживаться одного документа — минских договоренностей, ведь они не потеряли своей актуальности и легитимности.
«Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами», — отметила дипломат.
Притом Захарова считает, что политологи при желании могут фантазировать на различные темы по Донбассу. Однако соглашения должны сохраняться и быть реализованы.
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