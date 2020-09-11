В МИД России назвали Минские соглашения «актуальными как никогда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минские соглашения остаются «актуальными как никогда», документ легитимности не потерял, передает РИА «Новости».

Она отметила, что по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо придерживаться одного документа — минских договоренностей, ведь они не потеряли своей актуальности и легитимности.

«Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами», — отметила дипломат.

Притом Захарова считает, что политологи при желании могут фантазировать на различные темы по Донбассу. Однако соглашения должны сохраняться и быть реализованы.

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