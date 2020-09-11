Посол Украины на границе с Белоруссией пригрозил «дипломатической войной»

Посол Украины в Минске Игорь Кизим, находясь на границе с Белоруссией, пригрозил пограничникам «дипломатической войной» на просьбу открыть багажник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видео погранслужбы республики.

Инцидент произошел 5 сентября на границе Украины и Белоруссии в пункте пропуска «Новая Гута». Посол возвращался после того, что Киев его отозвал для консультаций. Когда белорусские пограничники остановили его и попросили открыть багажник и показать личные вещи, дипломат возмутился. Кизим сказал, что за 27 лет дипломатической работы он не сталкивался с таким отношением. Ссылаясь на Венскую конвенцию, он ответил пограничникам, что досмотр его вещей возможен только при веских основаниях.

«Вам будут звонить очень многие люди», — добавил Кизим и пообещал написать ноту протеста.

Он отметил, что пограничники сделали «очень плохой шаг» и из-за это начнется «дипломатическая война». После этого украинский представитель открыл багажник, где были его сумки, но досматривать их пограничники не стали.

В погранкомитете Белоруссии прокомментировали этот инцидент и заявили, что досмотр посла не проводился: на границе осмотрели только его автомобиль. В связи с этим нарушение Венских конвенций не было.

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