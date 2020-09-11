Москву попросили призвать Лукашенко «уступить воле народа»

Вашингтон надеется, что Москва подаст Белоруссии сигнал, что президент Александр Лукашенко должен «уступить воле народа», который его отверг как правителя. Об этом сказал первый замгоссекретаря США Стивен Биган, передает РИА «Новости».

В США считают, что белорусский народ «явно отверг» Лукашенко на выборах в августе. Поэтому американская сторона ожидает, что глава РФ Владимир Путин передаст своему коллеге сигнал о том, что белорусский народ должен поучаствовать в новых «свободных и честных выборах» и определить следующего президента Белоруссии.

«Мы надеемся, что Россия твердо поддержит обеспокоенность, которую все мы разделяем, относительно жестокости, которая, как мы видим, разыгрывается на наших глазах на улицах Минска», — добавил он.

Также Соединенные Штаты верят, что Путин при общении с Лукашенко поднимет вопрос несправедливого задержания множества граждан в Минске, а также применение против них силы.

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