США обсуждают с Европой «адресные санкции» против Белоруссии

Соединенные Штаты продолжают решать с европейскими странами санкционные вопросы по Белоруссии. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, передает ТАСС.

Он отметил, что американская сторона тесно общается с союзниками и партнерами. Обсуждаются «адресные санкции» против всех тех, кто несет ответственность «за нарушения прав человека и репрессии в Белоруссии».

Кроме того, санкционные меры могут коснутся и ряда компаний. На вопрос о том, когда станут известны подробности об этих мерах в отношении республики, Биган ответил, что о них объявят в ближайшем будущем.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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