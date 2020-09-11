Лукашенко заявил, что недопустимо разрушать настоящее ради «светлого будущего»
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что «ради светлого будущего» нельзя разрушать настоящее, передает агентство «БелТА».
«Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно ... угробить экономику, в угоду чужим интересам, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости», — заявил президент республики.
Он призвал посмотреть на то, как живут страны, прошедшие через цветные революции.
«Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно», — заключил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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