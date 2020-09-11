Байден пообещал регулярно отчитываться о своем здоровье

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что будет регулярно отчитываться перед гражданами о своем здоровье, если ему удастся выиграть выборы главы государства, сообщает CNN.

«Я гарантирую, что буду полностью прозрачен в вопросе своего здоровья во всех его аспектах», — заявил Байден в интервью телеканалу.

Он также заявил, что находится в лучшей физической форме, нежели действующий президент Дональд Трамп. Байден предложил гражданам сравнить это внешне.

«Когда дело доходит до Дональда Трампа, который сравнивает нас, просто посмотрите на нас. Хорошо? Кто из нас в форме?», — отметил демократ.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

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