Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи
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Российский посол Дмитрий Мезенцев подарил в Минске президенту Александру Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи, сообщает белорусское агентство новостей Telegraf.by.
Дипломат встретился с политиком и вручил ему факсимильную карту Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний в составе Российской империи.
«Это еще одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — сопроводил таким высказыванием свой подарок Мезенцев.
Взяв в руки подарок, Лукашенко поблагодарил российского представителя.
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