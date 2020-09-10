Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи

Российский посол Дмитрий Мезенцев подарил в Минске президенту Александру Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи, сообщает белорусское агентство новостей Telegraf.by.

Дипломат встретился с политиком и вручил ему факсимильную карту Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний в составе Российской империи.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — сопроводил таким высказыванием свой подарок Мезенцев.

Взяв в руки подарок, Лукашенко поблагодарил российского представителя.

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