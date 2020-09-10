ЕС введет санкции против 50 человек из-за кризиса в Белоруссии

Евросоюз введет санкции против 40-50 человек из-за кризиса в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Об этом пишет ТАСС.

«Исходя из того, что мы можем сказать на данный момент, это список из нескольких десятков имен. Может быть, 50, может, 40, может быть, больше», — сказал Вавжик.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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