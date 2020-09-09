Колесникова заявила, что ее похитили, чтобы насильственно вывезти за границу

Арестованная член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова считает, что ее похитили, чтобы насильственно вывезти за границу, заявила ее адвокат Людмила Казак. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мария расценивает события последних дней как похищение, и вместе с адвокатами намерена добиваться установления всех виновных в ее похищении и насильственном вывозе на границу», — сказала Казак.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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