В СК Белоруссии заявляют о наличии доказательств преступлений членов КС

Следственный комитет Белоруссии располагает доказательствами того, что некоторые члены Координационного совета (КС) оппозиции совершали направленные на дестабилизацию ситуации в стране действия. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, о причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова подозревается в публичных призывах к захвату власти в республике.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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