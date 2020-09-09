Песков: Путин сам решит, будет ли делать прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сам будет принимать решение о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит», — сказал представитель Кремля.
11 августа Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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