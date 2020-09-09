Лукашенко заявил, что он и его семья не собираются бежать из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и его семья никуда не собираются бежать из страны в случае, если он перестанет руководить республикой. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

«Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал, и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут», — подчеркнул белорусский президент.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались акции протеста против фальсификаций результатов.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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