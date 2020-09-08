Родненков рассказал, что Колсеникову затолкали в машину силой

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков раскрыл подробности исчезновения члена президиума КС Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Колесникову затолкали в машину силой, хотя она пыталась сопротивляться.

Родненков добавил, что после ее посадили на заднее сидение автомобиля. По его словам, когда она увидела у людей в руках свой паспорт, Колесникова разорвала документы, «пожмякала» обрывки и выкинула в окно.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Члены КС Белоруссии Кравцов и Родненков вышли на связь

Задержанную Колесникову нашли в Мозырском погранотряде

Оппозиционер рассказал о предложении властей вывезти Колесникову из страны