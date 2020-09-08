Родненков рассказал, что Колсеникову затолкали в машину силой
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков раскрыл подробности исчезновения члена президиума КС Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что Колесникову затолкали в машину силой, хотя она пыталась сопротивляться.
Родненков добавил, что после ее посадили на заднее сидение автомобиля. По его словам, когда она увидела у людей в руках свой паспорт, Колесникова разорвала документы, «пожмякала» обрывки и выкинула в окно.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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