Оппозиционер рассказал о предложении властей вывезти Колесникову из страны

Исполнительный секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов заявил, что власти предлагали ему вывезти задержанную соратницу Марию Колесникову за границу, передает ТАСС.

По его словам, силовики предлагали отправить Колесникову на Украину.

Они заявляли, что это поможет деэскалации обстановки в республике.

Ранее стало известно, что Колесникову задержали при попытке незаконного пересечения границы.

По информации штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, оппозиционер сейчас находиться в войсковой части 1257.247768, расположенной в Гомельской области у населенного пункта Прудов.

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