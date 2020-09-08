Лукашенко рассказал, кто «выбросил» Колесникову из машины на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что произошло с членом президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марией Колесниковой на границе Белоруссии с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика трем российским журналистам.

Он отметил, что Колесникову из автомобиля «выпихнули» ее коллеги-оппозиционеры во время прохождения госконтроля. Президент добавил, что перед тем, как Колесникову толкнули из машины, транспортное средство увеличило скорость.

Политик уточнил, что после этого члена КС задержали на границе и отправили в пограничный отряд.

«Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули», — заключил Лукашенко.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

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