Лукашенко объяснил, зачем он появлялся на публике с автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему он появлялся на публике с автоматом. Выдержку из интервью с белорусским лидером в своем Telegram-канале опубликовал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Лукашенко отметил, что хотел показать, что он никуда не сбежал и готов до конца защищать республику.

В конце августа Лукашенко дважды появлялся у своей резиденции в Минске с автоматом Калашникова в руках.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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