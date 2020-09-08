Лукашенко: за оппозиционными Telegram-каналами стоят США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за оппозиционными Telegram-каналами в республике стоят США. Такое мнение он высказал в интервью, выдержки которого публикует главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
«Мы знаем, кто стоит за всеми этими Telegram-каналами. Это американцы», — заявил белорусский лидер.
По его словам, главной целью американских провокаторов является Россия, а не Белоруссия.
Лукашенко также подчеркнул, что не собирается вести диалог с представителями Координационного совета оппозиции, так как их целью является «разрыв всех связей с братской Россией», уничтожение промышленности и бесплатной медицины.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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