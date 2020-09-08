Латушко подтвердил, что Колесникова порвала свой паспорт

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко подтвердил, что его коллега Мария Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались вывезти на Украину, пишет РИА «Новости».

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

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