Источник: пересечение границы Колесниковой могло быть инсценировкой спецслужб

Пересечение границы с Украиной и последовавшее задержание члена Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой могло быть инсценировкой спецслужб, заявил источник в окружении оппозиционеров. Об этом пишет «Интерфакс».

«Скорее всего имела место инсценировка, такая провокация, в рамках которой Колесникову и задержали», — сказал источник.

Собеседник также заявил, что Мария Колесникова и пропавшие с ней члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов были против того, чтобы покидать страну. Предположительно, на границу из СИЗО их доставили спецслужбы, чтобы вынудить покинуть страну.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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