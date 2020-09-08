Трамп обвинил демократов в грязном ведении избирательной кампании

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия ведет грязную предвыборную гонку, используя махинации с бюллетенями для голосования. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого Дома.

«Они играют грязно, и самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которые избиратели не запрашивали. Их просто рассылают по всей стране — 80 млн бюллетеней. Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная кампания», — заявил президент.

По его словам, демократы прибегали к использованию грязных технологий еще в 2016 году.

Тогда, как утверждает Трамп, за кампанией республиканцев велась слежка, которую организовали действующий кандидат в президенты Джозеф Байден и экс-президент Барак Обама, после которой против него было составлено «лживое досье».

«Они осуществляли слежку за моей кампанией, и их поймали на этом. Если бы такое совершили республиканцы, то они оказались бы в тюрьме на 50 лет за измену», — заключил Трамп.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Оппонентом Трампа выступает бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден.

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