В ЕС осудили политические репрессии в Белоруссии и пообещали санкции

Глава дипломатии Европы Жозеп Боррель осудил задержания и аресты граждан Белоруссии по политическим мотивам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании», — говорится в сообщении.

По его словам, власти Белоруссии нарушают собственные и международные законы, допуская запугивание своих граждан.

«ЕС наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов», — добавил Боррель.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Милиция позднее приняла заявление о пропаже Колесниковой.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выражала мнение, что таким образом правительство пытается сорвать работу организации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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